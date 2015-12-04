Как правило этот вопрос остаётся «за кадром». Из серии ну какое-то есть, но не принципиально. . Как по мне то это очень важный момент. Строить дом и потом из года в год что-то в нём подправлять, так себе идея. Прежде всего это касается базовых решений.

Живой пример металлочерепица, или гибкая черепица. Та что в большинстве случаев используется при строительстве домов это — 10-20 лет до замены.

Поэтому все материалы применяемые в данном дома подобраны по принципу максимально возможный срок до замены или ремонта. Около 50 лет.

Сделать срок ещё выше крайне затруднительно и экономически нецелесообразно, в рамках использования материалов которые есть на рынке.