Бесплатный проект универсального жилого дома.
Во что мне обойдётся построить качественный дом?
Это первый вопрос, который задаёт себе человек решивший жить в своём доме.
Казалось бы, простой вопрос, интернет полон предложений Но!
Вы начинаете изучать предложения от фирм, читать форумы, смотреть видео на ютубе и начинается хаос. Вы проводите месяцы за изучением голова пухнет, а ответа нет.
Дичайший разброс цен, различные технологии, разное качество материалов. Обман, отсутствие контроля, сорванные сроки, ошибки, недоделки ….
Что выбрать, как строить, как контролировать, как не быть обманутым, и как не платить лишнего… >>>
Доступные размеры
(внутренняя площадь)
86,4м2 — 115,2м2 — 144м2
(внутренняя площадь)
Основные решения дома
Конструктивные решения
Инженерные решения
Особенности
Используется специальное решение.
Которое отслеживает содержание Co2, влажность, и температуру внутри и снаружи, и соответствующим образом управляя внутрипольным отоплением, вентиляцией, воздушным отоплением/кондиционированием, рекуператором, и увлажнителем . Поддерживает стабильные параметры микроклимата в течении года.
Проект не имеет ни одной внутренней несущей стены.
Возможно использование любой планировки.
Проект содержит в себе отдельную информацию отвечающую за процесс контроля. Прямо указывая что и как нужно проверять в процессе строительства.
- Звукоизоляция наружных стен составляет Rw=53 дБа
- Звукоизоляция внутренних стен составляет Rw=56 дБа
Что лучше требований предъявляемых СП 275.1325800.2016
- Звукоизоляция от ударного шума для перекрытия пола Lw=62 дБ
СП 275.1325800.2016 не нормирует защиту от ударного шума для одноэтажных домов.
В проекте реализована возможность свободного размещения пристроек к дому. Таких как навес для машины, веранда, крыльцо, и.т.д
Все они сделаны в едином стиле и проработаны с точки зрения сопряжения с домом.
Как правило этот вопрос остаётся «за кадром». Из серии ну какое-то есть, но не принципиально. . Как по мне то это очень важный момент. Строить дом и потом из года в год что-то в нём подправлять, так себе идея. Прежде всего это касается базовых решений.
Живой пример металлочерепица, или гибкая черепица. Та что в большинстве случаев используется при строительстве домов это — 10-20 лет до замены.
Поэтому все материалы применяемые в данном дома подобраны по принципу максимально возможный срок до замены или ремонта. Около 50 лет.
Сделать срок ещё выше крайне затруднительно и экономически нецелесообразно, в рамках использования материалов которые есть на рынке.
Имеется ввиду что можно отапливаться электричеством не получая огромные счета за отопление.
Достигается это следующими решениями:
- хорошее утепление: пола (R=5,36) и потолка (R=7,37) теплы стены (R=3,62) а так же энергоэффективные окна (R=1,05).
- Рекуператор.
- Тепловой насос в качестве основного отопителя.
R- сопротивление теплопередаче
Вопросы-ответы
Да, вы можете изменить любое решение.
Но будьте осторожны всё в проекте это результат длительной разработки расчётов и оптимизации, многие решения несут в себе несколько функций.
Да возможно. После замены материала стен на блок, её стало легче получить, в силу того что не все банки выдают ипотеку под деревянные и каркасные дома.
Несмотря на то что проект бесплатен, поддержка есть.
Да. Любые материалы можно заменить на аналоги.
Ничего менять не надо. настенный газовый котёл подключается к системе штатным образом.
Котельная делается в цокольном этаже. Высота потолков это позволяет.
Высота цоколя позволяет сделать коаксиальный выход в стену.
Нет.
Данный дом построен со свободной планировкой (нет внутренних несущих стен), и есть возможность располагать проёмы почти любой формы и размеров где угодно.
Если сравнить проекты mini-midi-maxi то можно заметить что они отличаются только длинной.
Поэтому возможно изменение длины дома на произвольное значение. Ширину дома поменять нельзя.
- Поддержка проекта ведётся только по предлагаемым типовым размерам.
Нет. Это невозможно.
Если кратко то 2 момента.
- Одноэтажный дом дешевле пока размеры не превысят 200 м2
- Любая проблема с ногами (травма, возраст, лишний вес, и.т.д.) делают эксплуатацию второго этажа затруднительной.
Более подробно можно прочитать здесь.
1. Сам проект представляет по сути инструкцию в которой написано что когда и как делать.
2. Проект содержит интегрированный раздел контроль который показывает что и как контролировать.
3. Все узлы и решения просчитаны с точки зрения что делать их будет слабоквалифицированный исполнитель.
Вопрос может быть актуален для тех кто ранее следил за данным проектом. Так как раньше стены были выполнены по каркасной технологии.
Ведь каркасная стена: Тоньше (-50 мм), тише (+6 дБ), дешевле (-300 р/м2 стены), теплее (+10%).
Но, есть несколько причин почему материал стен была изменён на газосиликатный блок.
- Газосиликат сильно подешевел за 2022г (с 10 т.р/м3 до 3,5 т.р/м3)
- Недорогая каркасная технология (с применением дешёвых материалов) очень требовательна к качеству выполнения работ.
- Как следствие п.2. сложно найти исполнителей. А те кто точно будут работать без халтуры просят неприлично много.
- Не все банки дают ипотечный кредит на деревянные/каркасные дома.
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Проект состоит из трёх разделов.
Первая часть это текстовые статьи в которых описывается как план выполнения работ так и идёт разъяснение почему сделано так или иначе. Плюс много различной сопутствующей и полезной информации.
Прочитать можно на Pikabu, VK, Dzen, ЖЖ.
Вторая часть это видео о строительстве дома по данному проекту доступна будет на
Youtube канале
(Ориентировочное время начала публикаций май 2023 г) Можно подписаться и включить уведомления что бы не пропустить начало публикаций.
И последняя часть это сам проект со сметой, скачать который можно по ссылкам ниже.
Для оптимального строительства рекомендуется ознакомится со всеми разделами.
Важно. Всегда используйте последнюю актуальную версию проекта и сметы.