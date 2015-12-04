Универсальный дом2023-02-27T17:19:53+03:00
findeler
findeler

Бесплатный проект универсального жилого дома.

Во что мне обойдётся  построить качественный дом?

Это первый вопрос, который задаёт себе человек решивший жить  в своём доме.

Казалось бы, простой вопрос, интернет полон предложений Но!

Вы начинаете изучать предложения от фирм, читать форумы, смотреть видео на ютубе и начинается хаос. Вы проводите месяцы за изучением голова пухнет, а ответа нет.

Дичайший разброс цен,  различные технологии, разное качество материалов.  Обман, отсутствие контроля, сорванные сроки, ошибки, недоделки ….

Что выбрать, как строить, как контролировать, как не быть обманутым, и как не платить лишнего… >>>

Доступные размеры

(внутренняя площадь)

mini

86,4 м2 

midi

115,2 м2

maxi

144 м2

86,4м2 — 115,2м2 — 144м2

(внутренняя площадь)

Основные решения дома

Конструктивные решения

  • Фундамент — Бетонная плита, заглубленная.

  • Цокольный этаж — утеплённый, сухой, под всем домом.

  • Стены цокольного этажа — Газобетон D400 250 мм + гидроизоляция.

  • Высота потолков цоколя  — 2,2м

  • Перекрытие первого этажа – деревянно-бетонное , с утеплением 200 мм.

  • Стены 1 этажа — Газобетон D300 300 мм.

  • Высота потолков

  • Чердачное перекрытие – деревянное, с утеплением 350мм.

  • Чердак — холодный.

  • Кровля — Двухскатная, без утепления.

  • Окна – профиль 70 мм. Двухкамерный стеклопакет с MF стеклом и аргоном.

  • Перегородки — каркасные. Негорючие, шумоизолирующие. RW перегородок=56 дБ

  • Пристройки – открытые, деревянные. с свободным размещением.

  • Лестница — металлическая оцинкованная крашеная. Ступени из бетонной плитки.

  • Внешняя отделка — декоративная штукатурка и покраска.

  • Подшивка — Крашенная доска или планкен.

Инженерные решения

  • Канализация дома — обслуживаемая, с фановой вентиляцией, с защитой от гидросрывов.

  • Септик — двухкамерный с полем фильтрации.

  • Холодное водоснабжение – скрытая коллекторная разводка, обслуживаемая.

  • Горячее водоснабжение – скрытая коллекторная разводка, обслуживаемая.

  • Подготовка ГВС – бойлер косвенного нагрева.

  • Электрика – скрытая проводка, заземление, многозональная разводка.

  • Отопление – дублированное. Водяные тёплые полы + центральное воздушное отопление.

  • Кондиционирование – Центральный кондиционер.

  • Котёл – Тепловой насос  + электрокотёл. Возможна установка газового настенного котла.

  • Вентиляция – принудительная. Воздухообмен до 400 м3 час.

  • Контроль CO2

  • Контроль влажности.

  • Водосточная система — внешняя, с выводом в поле фильтрации.

  • Дренажная система — внутренняя с выводом в канализацию.

Особенности

Контроль микроклимата2022-12-21T10:08:25+03:00

Используется специальное решение.

Которое отслеживает содержание Co2, влажность, и температуру внутри и снаружи, и соответствующим образом управляя внутрипольным отоплением,  вентиляцией, воздушным отоплением/кондиционированием,  рекуператором, и увлажнителем . Поддерживает стабильные параметры микроклимата  в течении года.

Свободная планировка.2022-12-19T00:23:22+03:00

Проект не имеет ни одной внутренней несущей стены.

Возможно использование любой планировки.

Понятный контроль за стройкой2022-12-21T10:17:04+03:00

Проект содержит в себе отдельную информацию отвечающую за процесс контроля. Прямо указывая что и как нужно проверять в процессе строительства.

Звукоизоляция дома2023-01-09T07:13:15+03:00

  • Звукоизоляция наружных стен составляет Rw=53 дБа
  • Звукоизоляция внутренних стен составляет Rw=56 дБа

Что лучше требований предъявляемых  СП 275.1325800.2016

  • Звукоизоляция от ударного шума для перекрытия пола Lw=62 дБ 

СП 275.1325800.2016 не нормирует защиту от ударного шума для одноэтажных домов.

 

 

 

Модульные пристройки2022-12-20T14:41:27+03:00

В проекте реализована возможность свободного размещения пристроек к дому. Таких как навес для машины, веранда, крыльцо, и.т.д

Все они сделаны в едином стиле  и проработаны с точки зрения сопряжения с домом.

Стоимость обслуживания2022-12-21T10:54:41+03:00

Как правило этот вопрос остаётся «за кадром». Из серии ну какое-то есть, но не принципиально. . Как по мне то это очень важный момент. Строить дом и потом из года в год что-то в нём подправлять, так себе идея. Прежде всего  это касается базовых решений.

Живой пример металлочерепица, или гибкая черепица. Та что в большинстве случаев используется при строительстве домов  это —  10-20 лет до замены.

Поэтому все материалы применяемые в данном дома подобраны по принципу максимально возможный срок до замены или ремонта. Около 50 лет. 

Сделать срок ещё выше крайне затруднительно и экономически нецелесообразно, в рамках использования материалов которые есть на рынке.

Газ не нужен2022-12-20T14:49:29+03:00

Имеется ввиду что можно отапливаться электричеством не получая огромные счета за отопление.

Достигается это следующими решениями:

  • хорошее утепление: пола (R=5,36) и потолка (R=7,37) теплы стены (R=3,62) а так же энергоэффективные окна (R=1,05).
  • Рекуператор.
  • Тепловой насос в качестве основного отопителя.

R-  сопротивление теплопередаче

 

Вопросы-ответы

Можно ли изменять решения в проекте ?2022-12-18T18:41:49+03:00

Да, вы можете изменить любое решение.

Но будьте осторожны  всё в проекте это результат длительной разработки расчётов  и оптимизации, многие решения несут в себе несколько функций.

Можно ли получить ипотеку под данный проект ?2022-12-21T10:01:27+03:00

Да возможно. После замены материала стен на блок, её стало легче получить, в силу того что не все банки выдают ипотеку под деревянные и каркасные дома.

Есть ли поддержка у проектов ?2022-12-18T18:36:24+03:00

Несмотря на то что проект бесплатен, поддержка есть.

Можно ли заменять материалы ?2022-12-18T18:37:07+03:00

Да. Любые материалы можно заменить на аналоги.

Если есть газ надо ли что то менять ?2022-12-21T09:58:39+03:00

Ничего менять не надо.  настенный газовый котёл подключается к системе штатным образом.
Котельная делается в цокольном этаже. Высота потолков это позволяет.
Высота цоколя позволяет сделать коаксиальный выход в стену.
 

Можно ли заказать индивидуальный проект ?2022-12-21T09:53:42+03:00

Нет.

Можно изменить размеры дома под свои размеры ?2023-01-08T22:53:57+03:00

Данный дом построен со свободной планировкой (нет внутренних несущих стен), и есть возможность располагать проёмы почти любой формы и размеров где угодно.
Если сравнить проекты mini-midi-maxi то можно заметить что они отличаются только длинной.
Поэтому возможно изменение  длины дома на произвольное значение. Ширину дома поменять нельзя.

  • Поддержка проекта ведётся только по предлагаемым типовым размерам.
Можно ли сделать 2 этажа ?2022-12-21T09:46:52+03:00

Нет. Это невозможно.

Почему один этаж ?2022-12-21T10:20:36+03:00

Если кратко то 2 момента.

  1. Одноэтажный дом дешевле пока размеры не превысят 200 м2
  2. Любая проблема с ногами (травма, возраст, лишний вес, и.т.д.) делают эксплуатацию второго этажа затруднительной.

Более подробно можно прочитать здесь.

Почему может строить кто угодно ?!2022-12-21T10:24:45+03:00

1. Сам проект представляет по сути инструкцию в которой написано что когда и как делать.
2. Проект содержит интегрированный раздел контроль который показывает что и как контролировать.
3. Все узлы и решения просчитаны с точки зрения что делать их будет слабоквалифицированный исполнитель.

Почему материал стен газосиликат  не каркас ?2023-01-09T07:14:57+03:00

Вопрос может быть актуален для тех кто ранее следил за данным проектом. Так как раньше стены были выполнены по каркасной технологии.
Ведь каркасная стена: Тоньше (-50 мм), тише (+6 дБ), дешевле (-300 р/м2 стены),  теплее (+10%).
Но, есть несколько причин почему материал стен была изменён на газосиликатный блок.

  1. Газосиликат сильно подешевел за 2022г  (с 10 т.р/м3 до 3,5 т.р/м3)
  2. Недорогая каркасная технология (с применением дешёвых материалов) очень требовательна к качеству  выполнения работ.
  3. Как следствие п.2. сложно найти исполнителей. А те кто точно будут работать без халтуры просят неприлично много.
  4. Не все банки дают ипотечный кредит на деревянные/каркасные дома.
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Забрать проект

Проект состоит из трёх разделов.

Первая часть это текстовые статьи в которых описывается как план выполнения работ так и идёт разъяснение почему сделано так или иначе. Плюс много различной сопутствующей и полезной информации.

Прочитать можно на Pikabu, VK, Dzen, ЖЖ.

Вторая часть это видео о строительстве дома по данному проекту доступна будет на

Youtube канале 

(Ориентировочное время начала публикаций май 2023 г)  Можно подписаться и включить уведомления что бы не пропустить начало публикаций.

И последняя часть это сам проект со сметой, скачать который можно по ссылкам ниже.

Для оптимального строительства рекомендуется ознакомится со всеми разделами.

Скачать проект c  Yandex

Скачать проект c Google

Важно. Всегда используйте последнюю актуальную версию проекта и сметы.

Если вы читаете эту надпись то значит проект ещё не выложен полностью. Публикация проекта идёт постепенно с комментариями и объяснениями. 

Статьи  выкладываются на: pikabu, dzen, VK, ЖЖ …  После каждой новой публикации проект и смета дополняются.

После окончания публикаций данная надпись будет убрана а проект будет доступен в полном объёме.

Команда проекта

Инженер-конструктор

Серов Павел

Pikabu

Архитектор

Камышанов Константин

Архитектор

Дизайнер

Баранова Юлия

Конструктор

Молотков Семён

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